Russia: attacco terroristico a Mosca, arrestati nella notte due dei presunti autori

- Le forze dell'ordine russe hanno arrestato due presunti sospettati dell'attacco terroristico di ieri sera al Crocus City Hall, nella regione di Mosca. Lo ha annunciato il presidente per la commissione per la politica dell'informazione della Duma di Stato, Alexander Khinshtein, ripreso dall'agenzia "Tass". “Secondo le prime informazioni, la Renault su cui viaggiavano i sospettati è stata scoperta di notte nei pressi del villaggio di Khatsun, nella regione di Bryansk. L'auto non si è fermata su richiesta delle forze dell'ordine e ha cercato di scappare", ha scritto nel suo canale Telegram. Khinshtein ha aggiunto che durante l'inseguimento c'è stata una sparatoria e l'auto su cui viaggiavano i sospetti, una Renault, si è ribaltata. “Un terrorista è stato arrestato sul posto, gli altri sono fuggiti nella foresta. A seguito della perquisizione, un secondo sospetto è stato trovato e arrestato intorno alle 03:50. La ricerca degli altri continua. Nell’operazione sono coinvolte tutte le forze dell’ordine”, ha aggiunto. Durante l'ispezione dell'automobile sono stati rinvenuti una pistola, un caricatore per un fucile d'assalto e passaporti di cittadini del Tagikistan. (Rum)