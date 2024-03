Trasporti: Ferrante (Mit): Alta velocità Salerno – Reggio Calabia priorità per rilancio Cilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri ho incontrato amministratori, esponenti politici e simpatizzanti di Forza Italia del Cilento, su invito del coordinatore azzurro di Agropoli Emilio Malandrino e del coordinatore provinciale Roberto Celano, “ribadendo l’impegno mio personale e del Mit per la realizzazione di interventi e opere strategiche. Prima tra queste la nuova linea Alta velocità Salerno - Reggio Calabria, che rivoluzionerà i collegamenti anche nel Cilento e consentirà il suo rilancio sul piano turistico ed economico”. Lo dichiara in una nota il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, che prosegue: “L’alta velocità Salerno - Reggio Calabria, che seguo in virtù della mia delega al coordinamento delle opere commissariate, consentirà di proiettare il Cilento su traiettorie europee, con benefici anche in termini di potenziamento della linea storica". (segue) (Rin)