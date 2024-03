© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati aderisce all’iniziativa Earth hour 2024 (L’ora della Terra), evento globale sui temi dei cambiamenti climatici, previsto per oggi, sabato 23 marzo. In serata saranno quindi spente le luci delle facciate della Camera di palazzo Montecitorio e di piazza del Parlamento per un’ora, dalle ore 20:30 alle 21:30. Lo rende noto Montecitorio. (Rin)