Meteo Milano: la situazione di oggi

- Dal mattino, formazione di nubi a media e bassa quota, in espansione da ovest ad est fino a metà pomeriggio, poi in lento dissolvimento; poco nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni: dalla tarda mattinata deboli sui rilievi, in successiva estensione all'alta pianura pianura, specie centro-orientale; fenomeni in esaurimento a sera. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale; limite delle nevicate a circa 1600-1800 metri, in possibile lieve calo fino a 1400 metri nelle fasi più intense. Temperature: minime e massime stazionarie o al più in lieve calo. In pianura minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 18 e 21 gradi. (Rem)