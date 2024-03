Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa al Festival del Made in Italy.Talent Garden, via Calabiana (ore 10)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza programmatica di Italia Viva "La grande Milano per l'Europa".Centro Galdus, via Pompeo Leoni, 2 (ore10:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi presenzierà al Giuramento dei Cadetti della Scuola Militare Teuliè.Arco della Pace (ore 10:45)VARIEIl Foglio organizza il Festival fogliante dell'economia e della globalizzazione. Idee creative per un Italia più attrattiva. Intervengono, tra gli altri: Anna Maria Bernini (Ministro dell'Università e della Ricerca); Federica Brancaccio (Presidente Ance); Stefano Firpo (Assonime); Massimo Tononi (Presidente Banco BPM).Banco Bpm, Sala delle Colonne Via San Paolo 12 (ore 9)Assemblea regionale del Movimento Cinque Stelle della Lombardia. In chiusura della mattinata interviene il capo politico Giuseppe Conte.Hotel Barone di Sassj, via Vittorio Padovani, 38 a Sesto San Giovann (ore 9:30)La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di Milano ha dato avvio a “StaiSano! Obiettivo 100 anni”, iniziativa nata all’interno delle manifestazioni per il Centenario della Statale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’alfabetizzazione sanitaria dei cittadini, soprattutto tra i giovani nella fascia 7-25 anni e tra le famiglie appartenenti alle fasce più fragili.via Festa del Perdono, 7 (ore 10)Conferenza stampa del ministro degli esteri, Antonio Tajani, e della presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori (ore 11)Cerimonia di giuramento dei giovani allievi del corso “Fumi III” della Scuola Militare “Teulie”. Interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa.Milano, Arco della Pace, Piazza Sempione (ore 11)Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene alla conclusione della conferenza programmatica di Italia Viva "La grande Milano per l'Europa".Centro Galdus, via Pompeo Leoni, 2 (ore18)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la Veglia di preghiera in Traditione Symboli.Duomo (ore 20:45) (Rem)