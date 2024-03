Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi l'indagine inerente ai gioielli che il governo dell'Arabia Saudita fa donato alla presidenza nel corso di una visita di Bolsonaro nel Paese. Cid si sarebbe recato all'aeroporto di Guarulhos, a San Paolo, per cercare di sdoganare gli oggetti dal valore stimato di 16,5 milioni di reais (circa 3 milioni di euro). Poi il tenente colonnello e suo padre sono stati oggetto di un'operazione della Pf per il presunto tentativo di vendere illegalmente i regali offerti al governo brasiliano dalle delegazioni straniere. Cid è inoltre indagato per l'organizzazione degli atti dell'8 gennaio 2023 e del presunto "progetto di golpe" pensato per mantenere Bolsonaro al potere, visto che sul suo cellulare sarebbe stata trovata una "bozza del golpe" oltre a un documento in cui si ipotizzava la possibilità di uno stato d'assedio. (Brs)