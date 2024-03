Usa: governo avvia revisione dopo problemi sui voli di United Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità regolamentari statunitensi hanno avviato una serie di verifiche nei confronti della compagnia aerea United Airlines, dopo una serie di incidenti nelle ultime settimane. In una comunicazione interna ottenuta dal “Wall Street Journal”, la società ha annunciato che l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) effettuerà una serie di “verifiche sulle procedure e le strutture” di United Airlines nelle prossime settimane. La compagnia aerea ha registrato diversi problemi durante i voli nelle ultime settimane: proprio oggi è stato scoperto un pannello mancante su un aereo, un Boeing 737 di oltre 25 anni, dopo un atterraggio a Medford, in Oregon; il 7 marzo scorso, una ruota si è staccata da un velivolo durante il decollo a San Francisco, in California, danneggiando diverse automobili in un parcheggio riservato ai dipendenti dell’aeroporto; e lo scorso 8 marzo, un aereo della compagnia è uscito di pista durante una manovra a Houston, in Texas. (Was)