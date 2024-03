Business news: Germania-Emirati, Sefe acquisterà Gnl da Adnoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Securing Energy for Europe (Sefe) acquisterà gas naturale liquefatto dalla Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc). Secondo quando comunicato dalle due società, il relativo accordo prevede che l'Adnoc fornirà alla Sefe circa un milione di tonnellate di Gnl all'anno per un periodo di 15 anni a partire dal 2028. Il gas proviene dal progetto per l'impianto di Ruwais negli Emirati Arabi Uniti, il primo alimentato da elettricità pulita per l'esportazione di Gnl in Medio Oriente e Africa settentrionale. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", l'accordo tra Sefe e Adnoc è soggetto alla decisione finale di investimento per il progetto di Ruwais. (Geb)