Business news: Spagna, governo destinerà 430 milioni euro alle regioni per case popolari e riqualificazioni

- Il governo spagnolo approverà un finanziamento da 430 milioni di euro destinato alle regioni per la riqualificazione di alloggi esistenti e per la costruzione di nuovi a prezzi accessibili. È quanto ha dichiarato la ministre dell'Edilizia abitativa e dell'Agenda urbana, Isabel Rodríguez. Questa cifra si aggiunge ai quasi 3,5 miliardi di euro che l'esecutivo ha già messo a disposizione delle regioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ministra ha aggiunto che oggi verranno firmati accordi con dieci comunità autonome per la costruzione di 3.233 abitazioni popolari in affitto, oltre alle attuali 22.242, il che significa una cifra di circa 25 mila alloggi. Rodriguez ha chiesto agli enti locali di aumentare i loro sforzi economici, con risorse proprie per gli alloggi sociali, come ha fatto il governo in questa legislatura. (Spm)