Business news: Russia, quota export gas verso Paesi "ostili" al 24,1 per cento nel 2023

- La quota delle esportazioni di gas russo verso Paesi "ostili" è diminuita al 24,1 per cento nel 2023 rispetto al 49,2 per cento nel 2022. Lo ha riferito il ministero dell'Energia russo in un rapporto presentato alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo). Si osserva inoltre che la quota delle esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dalla Russia verso gli stessi Paesi è scesa al 78,7 per cento nel 2023 rispetto all'84,6 per cento di un anno prima. Anche la quota delle esportazioni di carbone verso Paesi "ostili" si è ridotta al 18 per cento nel 2023 contro il 39,8 per cento registrato nel 2022. (Rum)