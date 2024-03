Business news: Bosnia, interscambio con l’estero a 3,4 miliardi di euro a inizio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale estero della Bosnia Erzegovina nei primi due mesi del 2024 è stato di circa 6,7 miliardi di marchi convertibili (circa 3,4 miliardi di euro). Lo ha riferito l'Istituto di statistica del Paese. Le esportazioni ammontano a 2,5 miliardi di marchi (circa 1,3 miliardi di euro), il 13,1 per cento in meno anno su anno. Le importazioni, invece, ammontano a 4,2 miliardi di marchi (circa 2,1 miliardi di euro), il 6,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L’export verso i Paesi dell'Unione europea è stato inferiore del 33,6 per cento rispetto ai primi due mesi del 2023, mentre le importazioni sono aumentate dell'8,8 per cento. (Seb)