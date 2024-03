Business news: Regno Unito, deficit di bilancio pubblico superiore alle aspettative, a 9,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha registrato un deficit di bilancio pubblico di 8,4 miliardi di sterline (9,8 miliardi di euro), superiore ai 5,95 miliardi di sterline (6,9 miliardi di euro) previsti dagli economisti. Si tratta comunque di un indebitamento inferiore di 3,4 miliardi di sterline (3,9 miliardi di euro) rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), secondo cui ora il governo ha poco margine di manovra per rispettare le previsioni di indebitamento per l'anno fiscale. (Rel)