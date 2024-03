© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al popolo russo per l'orribile attentato di Mosca. Cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie. Ferma e totale condanna per qualsiasi forma di terrorismo". Lo scrive su X (ex Twitter) Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)