Business news: Ferrovie tedesche, nel 2023 perdita di 2 miliardi di euro, superiore a previsioni

- Le Ferrovie tedesche (Db) hanno registrato nel 2023 una perdita da due miliardi di euro, superiore a quella di 1,3 miliardi di euro prevista a novembre. È quanto emerge da documenti interni del gruppo di proprietà del governo federale, come riferisce l'emittente televisiva "Zdf". da statale annuncerà che nel 2023 andrà ancora più in rosso. Il passivo di Db "non è mai stato tanto prima", se non durante la crisi del Covid-19, ha affermato Christian Boettger, professore di trasporti presso la Scuola superiore di Tecnologia ed Economia di Berlino (Htw). L'azienda pubblicherà il bilancio dello scorso anno nella giornata di oggi. Come nota "Zdf", la causa principale della perdita sono le "ingenti somme" che Db deve spendere per il rinnovamento della rete ferroviaria. Secondo Boettger, vi sono anche "altri motivi", tra cui strutture amministrative gonfie e inefficienti. Tuttavia, la rete ferroviaria fatiscente è sicuramente "una ragione importante della crisi". (Geb)