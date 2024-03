© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio le banche della Slovenia hanno realizzato un utile netto di 58,1 milioni di euro, ovvero il 64 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2023. Nell'anno 2023 le banche hanno invece realizzato un utile netto poco inferiore a 1,1 miliardi di euro, ovvero il 119 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo riportano i dati pubblicati dal sito web d'informazione "Seebiz". (Seb)