Business news: Norvegia, Banca centrale mantiene tasso riferimento invariato al 4,5 per cento

- Norges Bank, la Banca centrale norvegese, ha mantenuto invariato il tasso di interesse al 4,5 per cento per cento. “Probabilmente dovremo mantenere i tassi d'interesse al livello attuale ancora per un bel po' per riportare il tasso dell’inflazione all'obiettivo del 2 per cento in un tempo ragionevole”, ha affermato la governatrice della Banca centrale, Ida Wolden Bache. "La previsione che presentiamo oggi indica un tasso di interesse di riferimento che rimarrà al 4,5 per cento fino all'autunno, prima di diminuire gradualmente", si legge in una nota dell’ente regolatore di Oslo. (Sts)