Business news: Svizzera, Banca centrale abbassa "a sorpresa" tasso di riferimento all'1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale svizzera (Bns) ha deciso di abbassare il tasso di interesse di riferimento all’1,5 per cento, rispetto all’1,75 per cento precedente. Una decisione che pone fine allo status quo monetario in vigore dal mese di settembre 2023 e rappresenta una grande sorpresa per la maggior parte degli osservatori. La riduzione del tasso di interesse è stata possibile perché la lotta all’inflazione è stata efficace negli ultimi due anni e mezzo, ha riferito la Bns in un comunicato stampa. L’inflazione è tornata al di sotto del 2 per cento per diversi mesi. L‘inflazione è ora nella fascia che la Banca centrale assimila alla stabilità dei prezzi. Secondo le nuove stime, il tasso dovrebbe rimanere in questa fascia nei prossimi anni. (Geb)