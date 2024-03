Russia: “Wsj”, intelligence Usa ha avvertito Mosca su rischio attentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno avvertito segretamente le autorità russe in merito al rischio di attacchi o attentati in luoghi pubblici nelle ultime settimane. Lo hanno riferito fonti anonime al “Wall Street Journal”, dopo che alcuni uomini hanno aperto il fuoco contro la folla in una sala concerti alla periferia di Mosca, uccidendo almeno 40 persone e ferendone oltre cento. Lo Stato islamico ha già rivendicato l’attacco, e l’annuncio è stato confermato anche da fonti statunitensi alla stampa Usa. L’avvertimento di Washington, secondo le fonti, sarebbe separato rispetto all’avviso pubblicato il 7 marzo scorso dall’ambasciata Usa a Mosca, in cui i cittadini statunitensi sono stati invitati ad evitare luoghi affollati nella capitale russa alla luce della pianificazione di “imminenti attacchi di estremisti contro concerti e altri raduni”. Una delle fonti ha detto al quotidiano che le informazioni di intelligence inviate a Mosca avrebbero potuto contribuire a prevenire la strage. Un secondo funzionario ha affermato che gli Stati Uniti hanno iniziato a rilevare segnali della pianificazione di un attacco in Russia da parte dello Stato islamico già dallo scorso novembre. (Was)