Business news: Commissione europea autorizza joint venture fra Poste Italiane e olandese Dpi

- La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra l'olandese Deutsche Post International (Dpi) e l'italiana Poste Italiane. L'operazione riguarda principalmente il settore postale, in particolare lo sviluppo di una rete di "parcel locker" in Italia per la consegna di piccoli pacchi. La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleva problemi di concorrenza, dato che l'impresa comune svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo. La transazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni. (Beb)