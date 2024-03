Business news: Bosnia, a gennaio stipendio netto medio di 681 euro in rialzo rispetto al mese prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina lo stipendio netto medio nel mese di gennaio è stato di 1.328 marchi convertibili (circa 681 euro), un aumento nominale del 2,4 per cento e in termini reali del 2,2 per cento rispetto a quello di dicembre 2023. Lo stipendio di gennaio 2024 è inoltre maggiore del 9,9 per cento in termini nominali e del 7,7 per cento in termini reali rispetto a quello dello stesso mese di un anno fa, secondo i dati forniti dall'Istituto di statistica nazionale. Le retribuzioni medie più alte si sono registrate nelle attività di informazione e comunicazione con 1.926 marchi (circa 988 euro) e nelle attività finanziarie, assicurative con 1.860 marchi (circa 954 euro), quelle più basse nel settore ristorazione e accoglienza con 875 marchi (circa 449 euro). (Seb)