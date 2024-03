Business news: Spagna, nel 2023 create 114.538 imprese, +8,9 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 in Spagna si è concluso con la creazione di 114.538 imprese, l'8,9 per cento in più rispetto al 2022, raggiungendo la cifra più alta dal 2008. È quanto emerge da un rapporto basato sui dati del Centro di informazione statistica del notariato. Delle 114.538 società create l'anno scorso, 83.356 (il 73 per cento del totale) sono state costituite con un capitale di fondazione compreso tra 3 ed i 4 mila euro e quasi tutte hanno acquisito la forma giuridica di società a responsabilità limitata (Srl). Le restanti nuove società, costituite con un capitale di fondazione superiore, sono state 31.182 (27 per cento del totale). Per ogni 100 nuove società costituite lo scorso anno, 28,7 sono state liquidate nello stesso periodo. (Spm)