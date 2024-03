Business news: Regno Unito, inflazione scende al 3,4 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è scesa più del previsto il mese scorso, raggiungendo il 3,4 per cento, livello più basso in quasi due anni e mezzo. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), secondo cui il calo dell'indice dei prezzi di consumo è stato maggiore delle previsioni degli analisti, dando così una spinta al primo ministro Rishi Sunak in vista delle prossime elezioni nazionali. Il capo economista dell'Ons, Grant Fitzner, ha dichiarato: "I prezzi dei prodotti alimentari sono stati il ​​principale motore del calo, con prezzi quasi invariati quest'anno rispetto al forte aumento dell'anno scorso, mentre anche i prezzi di ristoranti e bar sono rallentati". (Rel)