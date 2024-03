Business news: Polonia, salario medio in crescita di quasi il 13 per cento annuo a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario medio nelle imprese in Polonia a febbraio 2024 è aumentato del 12,9 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Gus). Rispetto al mese di gennaio, il salario medio è cresciuto del 2,7 per cento, raggiungendo 7.978,99 zloty (circa 1.845 euro). L’occupazione nelle imprese, tuttavia, è scesa dello 0,2 per cento anno su anno e dello 0,1 per cento mese su mese. Per quanto riguarda la produzione industriale, nel periodo in esame è aumentata del 3,3 per cento su base annua e dello 0,7 per cento su base mensile. (Vap)