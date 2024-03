Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interrogatorio del tenente colonnello segue da pochi giorni anche l'incriminazione dell'ex presidente per associazione a delinquere e inserimento di dati falsi in un sistema informatico nell'ambito delle indagini sui presunti falsi certificati covid. Bolsonaro, in sintesi, avrebbe dato ordine di stampare documenti falsi per sé e la famiglia, mettendo al lavoro una rete di alti funzionari che già aveva operato in tal senso. Certificati che sarebbero stati consegnati direttamente "nelle mani" dell'allora capo dello Stato. (segue) (Brs)