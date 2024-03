Russia: intelligence ucraina, “Kiev non coinvolta nell'attacco alla sala concerti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non è coinvolta nell’attacco avvenuto oggi nella sala concerti Crocus City Hall, nella periferia nord-est di Mosca. Lo ha riferito un esponente dell’intelligence di Kiev all’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. In precedenza, il portavoce della Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Andriy Yusov, aveva puntato il dito contro i servizi segreti del presidente russo Vladimir Putin. "Si tratta di una provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin, dalla quale la comunità internazionale dovrebbe stare in guardia. Il tiranno del Cremlino ha iniziato la sua carriera in questo modo e vuole finirla con gli stessi crimini contro i suoi stessi cittadini", ha detto Yusov, citato dal giornale online “Ukrainska Pravda”.(Res)