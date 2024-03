Usa: deputato Mike Gallagher anticipa dimissioni, a rischio maggioranza dei repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Mike Gallagher, presidente della commissione d’inchiesta sulla Cina alla Camera dei rappresentanti, ha anticipato al 19 aprile le dimissioni che ha annunciato il mese scorso. In una nota, il deputato del Wisconsin ha affermato di avere lavorato “a stretto contatto con la leadership della Camera in questi giorni, e attendo con ansia la nomina di un nuovo presidente della commissione d’inchiesta sulla Cina da parte dello speaker Mike Johnson”. L’annuncio di Gallagher ha ridotto all’osso la maggioranza dei repubblicani alla Camera bassa del Congresso, che dopo il 19 aprile sarà ridotta a 217 seggi contro i 213 dei democratici. Una situazione che ha già consentito al presidente Mike Johnson di far passare diverse proposte di legge con i voti dei democratici, a dispetto dell’opposizione di alcuni membri del suo partito. Con le dimissioni di Gallagher, i repubblicani potranno permettersi di perdere un solo voto e non di più, nel quadro di un eventuale voto. Il seggio di Gallagher, inoltre, resterà vacante fino alle elezioni generali di novembre: le leggi dello Stato del Wisconsin, infatti, non permettono di organizzare una elezione speciale fino ad allora. (Was)