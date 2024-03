Business news: Germania-Canada, accordo tra porti Amburgo e Argentia su trasporto dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti di Amburgo e Argentia, in Canada, hanno concluso una dichiarazione d'intenti sul trasporto dell'idrogeno verde attraverso l'Oceano Atlantico. È quanto riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", aggiungendo che l'intesa è stata firmata ad Amburgo alla presenza del ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e del ministro dell'Energia e delle Risorse naturali canadese Jonathan Wilkinson. L'accordo rientra nel l'alleanza sull'idrogeno tra Germania e Canada che, stipulata nel 2022,prevede la creazione di una struttura produttore-acquirente per questa fonte di energia prodotta dal secondo Paese. Ad Argentia verranno costruiti un elettrolizzatore da 300 megawatt alimentato da energia eolica e sistemi per il trasporto dell'idrogeno. Il porto di Amburgo verrà ampliato fino a diventare un polo tedesco per l'idrogeno. Questa fonte di energia non verrà soltanto impostata, ma anche distribuita e generata sul posto con un elettrolizzatore. Con la dichiarazione d'intenti, i porti di Amburgo e Argentia creano il quadro per la cooperazione nella costruzione delle infrastrutture necessarie. (Geb)