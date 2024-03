Business news: Bulgaria, per Fmi l'economia è resistente a shock, restano rischi legati a inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia bulgara ha dimostrato una certa capacità di resilienza in seguito a una serie di shock e le prospettive indicano una ripresa della crescita e un ulteriore calo dell'inflazione. È quanto emerge dal rapporto conclusivo della missione del Fondo monetario internazionale in Bulgaria (Fmi). “Tuttavia, l'inflazione rimane più elevata rispetto ai Paesi con caratteristiche analoghe e rischi significativi potrebbero far scendere la crescita e farla risalire. In questo contesto, la politica fiscale deve trovare un equilibrio tra sostenere la disinflazione e non danneggiare la ripresa. Ciò richiede una posizione fiscale neutrale piuttosto che il bilancio espansivo del 2024”, si legge nel rapporto. Il settore bancario “è ben capitalizzato, ma la rapida crescita del credito richiede vigilanza. Il rafforzamento del quadro macroprudenziale contribuirebbe a ridurre i rischi di deterioramento della qualità degli attivi”, riferisce inoltre l’Fmi. (Seb)