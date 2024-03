Russia: Medvedev, “se Kiev coinvolta in attacco uccideremo i leader ucraini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, minaccia l’Ucraina dopo la sparatoria avvenuta oggi nella sala concerti Crocus City Hall, situata a 15 chilometri a nord-est del centro di Mosca. "Se venisse confermato che si tratta di terroristi legati al regime di Kiev, non c'è altra via se non trattarli come tali, così come i loro sostenitori ideologici. Ognuno di loro deve essere individuato e neutralizzato senza pietà, in quanto terroristi, compresi i funzionari dello Stato coinvolti in tali atti criminali", ha detto Medvedev su Telegram. "I terroristi capiscono solo l'antiterrorismo", ha aggiunto. Almeno 40 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite nella sparatoria registrata oggi nella sala concerti. Secondo le prime ricostruzioni diversi uomini armati, sembra almeno quattro, hanno aperto il fuoco all'interno del locale.(Rum)