Russia: attacco sala concerti, Ue “scioccata e inorridita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è “scioccata e inorridita” dalle notizie dell’attacco alla sala concerti Crocus City Hall, a Mosca, dove stasera uomini armati in uniforme mimetica hanno aperto il fuoco in modo indiscriminato contro i presenti, uccidendo almeno 40 persone e ferendone 130. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Peter Stano. “L'Ue condanna qualsiasi attacco contro i civili. I nostri pensieri vanno a tutti i cittadini russi colpiti”, ha scritto Stano su X (ex Twitter).(Beb)