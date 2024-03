Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile (Pf) sta eseguendo un mandato di sequestro e perquisizione alla casa del tenente colonnello Mauro Cid, ex collaboratore di Jair Bolsonaro. Cid è stato arrestato oggi per violazione delle misure cautelari di cui godeva in base a un precedente patteggiamento con la giustizia. La decisione è stata presa dal giudice della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf), Alexandre de Moraes, al termine di un interrogatorio durato circa un'ora e mezza. A Cid, elemento cruciale di un nuovo filone di indagini aperto sul conto di Bolsonaro, vengono contestati i contenuti di diversi audio in cui criticava lo stesso magistrato e la Polizia federale. (segue) (Brs)