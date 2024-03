Serbia: Vucic riceve ambasciatore russo a Belgrado, congratulazioni a Putin per vittoria a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato l'ambasciatore della Russia a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. Durante l'incontro il presidente serbo ha consegnato al diplomatico una lettera indirizzata al presidente russo, Vladimir Putin, in cui si congratula per la vittoria alle recenti elezioni. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". "Ho approfittato della conversazione con l'ambasciatore Bocan-Harchenko per consegnargli una lettera per il presidente della Federazione Russa nella quale oltre a congratularmi con lui per la vittoria elettorale spiego la gravità della situazione in cui versa il popolo serbo in Kosovo, le importanti sfide politiche che la Serbia deve affrontare, con i ringraziamenti alla Federazione Russa per il sostegno che fornisce all'integrità territoriale della Serbia", ha scritto lo stesso Vucic su Instagram dopo l'incontro. (Seb)