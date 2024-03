Serbia: premier Brnabic, risoluzioni Parlamento europeo non mi interessano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba uscente, Ana Brnabic, ha affermato che "non le interessano le risoluzioni del Parlamento europeo" e che lo stesso organo di Strasburgo "non sarà mai al di sopra" del Parlamento della Serbia. "Le risoluzioni del Parlamento europeo per me come deputato, e spero domani come presidente dell'Assemblea, non solo non sono vincolanti ma non mi interessano assolutamente", ha detto Brnabic in un intervento nell'Assemblea nazionale che dibatte la sua candidatura a presidente dell'organismo, secondo quanto riporta la stampa del Paese. La premier, pur sottolineando la volontà di battersi per migliori rapporti con il Parlamento europeo, ha affermato che nello stesso organo "c'è chi vuole il bene della Serbia, ma anche chi non lo vuole", sottolineando che questi ultimi sono gli "amici dell'opposizione, di Pristina e del premier kosovaro Albin Kurti". (Seb)