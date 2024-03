Italia-Canada: International Film Festival di Ottawa in collaborazione con l’ambasciata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’edizione 2024 dell’International Film Festival di Ottawa (Iffo), il 21 marzo è stato proiettato nella capitale canadese “Rapito”, film storico sul caso Edgardo Mortara del regista italiano Marco Bellocchio, già presentato al 76mo Festival di Cannes. Il film, si legge in una nota diffusa oggi dall’ambasciata d’Italia a Ottawa, ha fatto seguito alla conferenza “Save as” dedicata alla preservazione, al restauro, alla diffusione ed alla proiezione del patrimonio cinematografico, con la partecipazione speciale di Cecilia Cenciarelli, responsabile Ricerca e Progetti internazionali della Cineteca di Bologna, istituzione nota a livello mondiale per la ricchezza del proprio patrimonio archivistico. Le due iniziative sono state realizzate con il sostegno della rappresentanza diplomatica italiana e si inseriscono nel quadro della sempre più intensa cooperazione tra i due Paesi nel settore cinematografico, come dimostrano le diverse collaborazioni già in atto con il Canadian Film Institute di Ottawa e con l’Italian Contemporary Film Festival di Toronto. (Was)