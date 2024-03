Bari: Gasparri (FI), Decaro deve chiedere scusa ai baresi e agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "É Decaro che deve chiedere scusa ai baresi e agli italiani per i danni che sta facendo alla città, per la mancanza di trasparenza della sua gestione, per la ridicola sceneggiata a cui ha dato luogo. Il grumo di potere che si è realizzato intorno a lui è inquietante. È assessore da dieci anni con delega anche alle municipalizzate che sono infiltrate dalla criminalità. Non si è accorto di nulla? Realizza riti da televoto per autoassolversi. Non gli daremo tregua. È un presuntuoso che usa anche l'Anci per raccogliere solidarietà da parte di amministratori. Invece di dar luogo a riti degni di Chavez e di Fidel Castro, la finisca di alimentare trasformismi e situazioni che tutti ben conosciamo e per le quali prima o poi dovrà rendere conto anche davanti alla giustizia. Decaro finge di piangere, ma in realtà ride alle spalle dei baresi e degli italiani". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)