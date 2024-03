Venezuela: presidenziali, Corina Yoris candidata in sostituzione di Machado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Corina Yoris la candidata iscritta alle presidenziali di fine luglio in sostituzione di Maria Corina Machado, la vincitrice delle primarie delle opposizioni, inabilitata da una sentenza della giustizia amministrativa. Lo ha comunicato la stessa Machado, assicurando che Yoris ha i requisiti per poter partecipare alle elezioni. Nata a Caracas, laureata in Filosofia e lettere, ha un nutrito curriculum accademico nel campo della Filosofia e della logica, e una lunga serie di riconoscimenti, compreso l'incarico presso l'Accademia venezuelana della lingua. Unico incarico politico sin qui ricoperto quello di membro della commissione delle primarie della Piattaforma unitaria (la principale coalizione delle opposizioni) sin dal 2022. "Abbiamo trovato la persona corretta. Ed è una persona che può contare sul rispetto di tutti quelli che l'hanno conosciuta", ha detto Machado nel corso di una conferenza stampa tenuta al fianco dei dirigenti di altre forze ant-governative. "Dinanzi all'ostacolo della inabilitazione, abbiamo accordato un meccanismo e abbiamo trovato una persona che è di mia totale fiducia. È una decisione che abbiamo preso tutti assieme, è l'unità perfetta", ha aggiunto la leader di Vente Venezuela. Al momento, ha insistito Machado, Yoris non ha nessun motivo per essere inabilitata: "Non c'è trappola possibile, o manovra possibile per inabilitare la dottoressa Yoris perché non è mai stata un funzionario pubblico". Nei giorni scorsi, comunque, i partiti di opposizione che hanno avuto il via libera per presentarsi alle elezioni hanno denunciato problemi ad accedere al sistema informatico per iscrivere i propri candidati. (Vec)