Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia (3)

- La registrazione sarebbe stata fatta in un momento successivo all'11 marzo, quando Cid ha rilasciato una dichiarazione di più di nove ore alla Pf. Una dichiarazione fiume, segnalano gli inquirenti citati dai media brasiliani, durante la quale Cid ha dovuto "colmare diverse lacune" nelle indagini in corso. Al tenente colonnello sarebbe in particolare stato chiesto se fosse a conoscenza o meno di un piano ordito da Bolsonaro per rimanere al potere. Confermando le versioni già rese in passato, riassumono le testate locali, Cid ha riconosciuto la discussione su una bozza di decreto sullo stato di difesa, senza però poter dire se Bolsonaro stesse pianificando un colpo di Stato o meno. Ora la validità del patteggiamento di Cid è in analisi da parte della Suprema corte a causa di sospetti di non rispetto dei termini. (segue) (Brs)