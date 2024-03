Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente colonnello Mauro Cid, stretto collaboratore di Jair Bolsonaro durante i quattro anni di presidenza, è uno dei protagonisti dell'attuale cronaca giudiziaria del Paese. Il suo nome è comparso in diverse inchieste legate all'operato del governo Bolsonaro, aperte una volta che questi ha lasciato la presidenza. Condannato a giugno 2023 per una truffa al sistema sanitario commessa durante il Covid, Cid è da settembre scorso divenuto collaboratore della giustizia, grazie a un accordo avallato dal giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, che gli concede - tra le altre cose - gli arresti domiciliari. Il capitolo più importante delle sue dichiarazioni riguarda proprio il presunto "colpo di Stato" attribuito allo stesso Bolsonaro, motivo scatenante dell'operazione "Tempus veritatis", avviata l'8 febbraio dalla Pf su richiesta della procura e dietro autorizzazione della Corte suprema. Un'operazione che ha portato sin qui al sequestro del passaporto di Bolsonaro e all'arresto di due suoi ex collaboratori, Felipe Martins e Marcelo Camara. (segue) (Brs)