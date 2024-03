Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenente colonnello e figlio di un generale, Mauro Cid è un ufficiale con più di 20 anni di servizio nell'esercito brasiliano. Suo padre, il generale della riserva Mauro Cesar Lourena Cid, è stato compagno di classe di Bolsonaro all'Accademia militare "Agulhas negras" (Aman) negli anni settanta. Dottore di ricerca in Scienze Militari, Cid è anche uno specialista del settore, con focus al lavoro delle Forze Armate brasiliane all'estero, dove ha accumulato esperienze e completato corsi militari d'élite. Tra le varie inchieste aperte sul suo conto, come detto, c'è quella relativa a una truffa consumata tramite il servizio sanitario. Per la giustizia, Cid ha infatti inserito nel sistema del ministero della Salute dati secondo cui i membri della sua famiglia e di quella di Bolsonaro si sarebbero vaccinati contro il Covid. (segue) (Brs)