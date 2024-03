© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena e ferma condanna dell'attentato terroristico che si è consumato oggi a Mosca e ha provocato decine di morti e feriti. Simili gesti violenti sono riprovevoli: il terrorismo non può e non potrà mai essere tollerato. Vicinanza alle famiglie delle vittime in questo momento di drammatico dolore". Lo dichiara il deputato della Lega, Paolo Formentini. (Rin)