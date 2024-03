Russia: "Nyt", avviso di ambasciata Usa il 7 marzo era riferito ad attacco a sala concerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avviso pubblicato il 7 marzo scorso dall’ambasciata statunitense a Mosca, in cui la rappresentanza ha denunciato segnali di “imminenti attacchi di estremisti contro concerti o altri luoghi pubblici” nella capitale russa, sarebbe stato riferito alla strage avvenuta oggi al Crocus City Hall, nella periferia della città. Lo hanno riferito fonti anonime al “New York Times”, dopo che quattro uomini armati hanno aperto il fuoco contro la folla alla sala concerti di Mosca, uccidendo almeno 40 persone. Le fonti hanno precisato che l’avviso non avrebbe fatto riferimento, invece, a possibili sabotaggi da parte dell’Ucraina, affermando che il dipartimento di Stato non avrebbe utilizzato l’espressione “estremisti” per fare riferimento alle forze di Kiev. Alcuni funzionari statunitensi sentiti al quotidiano si sono detti preoccupati, affermando che il Cremlino potrebbe accusare l’Ucraina di avere organizzato l’attacco, nel tentativo di minare il sostegno internazionale nei confronti di Kiev. La strage è stata rivendicata dallo Stato islamico (Is), secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Amaq”, affiliata al gruppo terroristico. (Was)