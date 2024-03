© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio e ferma condanna per l’orrore che ha colpito Mosca e i cittadini russi. Il Movimento cinque stelle è vicino alle famiglie delle vittime e alle donne e agli uomini rimasti feriti da questo vile gesto terroristico". Lo afferma, in una nota, il presidente del M5s, Giuseppe Conte. (Com)