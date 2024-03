Ue: Di Maio, missione Aspides è dimostrazione di unità senza precedenti tra paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La missione Aspides, lanciata lo scorso febbraio nel Mar Rosso, è una dimostrazione di unità senza precedenti tra gli Stati membri dell’Unione europea. Lo ha detto il Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio, durante il suo intervento agli Stati Generali dell'Italia a Bruxelles, affermando che si tratta di un grande “successo della concertazione” tra i paesi membri. Di Maio ha ricordato che l’Unione europea si è dotata di una strategia per le relazioni con i paesi del Golfo già dal 2022 e che, grazie a questa, oggi è in grado di giocare un ruolo importante nel dialogo con gli Stati di quest’area. “Oggi abbiamo strutturato dei canali di collaborazione di ottimo livello”, ha affermato Di Maio. “L’obiettivo è continuare a ravvivare il dialogo con questi paesi, soprattutto in un contesto multipolare come quello attuale”, ha concluso il rappresentante speciale. (Res)