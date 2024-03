© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Truffa ai danni dell'Inps per presunte irregolarità sulla fruizione della cassa Covid per 13 dipendenti'. Queste le accuse gravissime per Santanché che ora ha una sola strada: dimettersi. È già tardi, ma lo faccia per dignità istituzionale, per un minimo di amor di patria”. Lo afferma la vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, la deputata del Partito democratico, Chiara Gribaudo. (Rin)