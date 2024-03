Lazio: Rocca, finanziamento piano operativo complementare è ossigeno per realtà della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al finanziamento del Programma operativo complementare approvato dal Cipess, "ridiamo ossigeno vitale a molte realtà della nostra Regione. I fondi stanziati, ben 870 milioni di euro, andranno a ricoprire molti settori che nella nostra Regione hanno bisogno di uno sviluppo siderale, come ad esempio, nel campo della ricerca, dell’innovazione o per raggiungere livelli concorrenziali per la digitalizzazione", lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Quella di oggi è una giornata importante per la nostra Regione; un impegno costante per il futuro dei nostri territori e dell’economia. Siamo pronti a costruire un Lazio più attraente e innovativo: questa è la dimostrazione", ha concluso il presidente Francesco Rocca. (Com)