Roma: Prestipino (Garante Animali) su gatto ferito, chiederò a Comune di costituirsi parte civile

- In zona Tor Bella Monaca, a Roma, "un operaio romano ha ritrovato il suo gatto ferito all’addome da un colpo di pistola, come hanno accertato i veterinari che hanno eseguito il delicato intervento chirurgico". Lo scrive sui social Patrizia Prestipino, garante degli animali di Roma. "Sappiamo che è stata sporta denuncia a carico di ignoti per maltrattamento su animali. Nel caso venga individuato il delinquente che ha ferito il micio, da garante dei diritti degli animali chiederò immediatamente al Comune di Roma di costituirsi parte civile. Non sono più tollerabili atti del genere contro esseri senzienti. La cultura del rispetto per l’altro passa anche attraverso il rispetto degli animali, che sono i più i disarmati rispetto alla prepotenza e alla violenza umana". (Com)