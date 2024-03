Porti: Fit-Cisl, mancato accordo sul rinnovo Ccnl di settore, è sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sciopero delle lavoratrici e lavoratori portuali italiani: una astensione di 24 ore distribuite su tre giorni, dal 3 al 5 aprile, dopo lo stallo nelle trattative per il rinnovo del Ccnl di settore scaduto lo scorso 31 dicembre". E' quanto dichiara la Fit-Cisl in una nota. "La proclamazione di sciopero, nel rispetto della normativa che regola la materia, si è resa necessaria perché da parte datoriale sono pervenute risposte insoddisfacenti sul versante salariale in quanto le proposte della delegazione datoriale non corrispondono neppure alla metà di quanto richiesto dal sindacato per adeguare i salari ormai martoriati dagli effetti negativi delle politiche economiche degli ultimi due anni - continua la nota -. Siamo su posizioni evidentemente distanti rispetto alle nostre istanze, lontani dall'adeguamento delle retribuzioni alle attuali condizioni di vita dei lavoratori e alle loro esigenze. Un atteggiamento inaccettabile, quello registrato in fase di negoziazione, per un contesto lavorativo quale quello dei porti, che richiede professionalità altamente specializzate e che si caratterizza per un tipo di attività lavorativa molto impegnativa e talvolta rischiosa". (segue) (Com)