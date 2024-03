Urbanistica: comune Grottaferrata, procedure semplificate per richiedere riduzione Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio è stato approvato dal Consiglio Comunale di Grottaferrata un provvedimento volto a garantire equità e a semplificare le procedure di pagamento dell'Imu (Imposta municipale propria) per i possessori di terreni edificabili ma sottoposti a vincoli normativi che impediscono di realizzarne l'effettiva cubatura. Le riduzioni, che dovranno essere richieste al Comune di Grottaferrata, potranno arrivare fino all'80 per cento sulla base delle casistiche specifiche. "Si tratta di riduzioni che i proprietari potevano già richiedere in passato attraverso procedure complicate e macchinose, che abbiamo voluto semplificare con un duplice intento – spiega in una nota l'Assessore al Bilancio Alberto Rossotti –. Da un lato, il nostro obiettivo è stato fornire un quadro normativo unitario a livello comunale, che sia un riferimento per i cittadini interessati e per gli uffici competenti, dall'altro, abbiamo voluto semplificare le procedure limitando il verificarsi di possibili contenziosi e garantendo maggiore equità nel trattamento dei cittadini per quanto riguarda i tributi locali". Con questo provvedimento "forniamo un quadro chiaro su una materia non facile, che spesso ha creato criticità sia al cittadino che all'Ente comunale – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Ringrazio l'Assessore Rossotti, il Dirigente del Settore Finanziario Andrea Storani e gli uffici comunali per aver contribuito a questo importante provvedimento". (Com)