Russia: Tajani, seguiamo con Unità di crisi, condanna a ogni forma di terrorismo

- "Ho parlato con il nostro incaricato d’Affari in Russia per aggiornamenti su quanto sta accadendo a Mosca. Stiamo seguendo la situazione con l‘Unità di Crisi della Farnesina. Esprimo condanna verso ogni forma di terrorismo e vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito della sparatoria in una sala concerti di Mosca, causa, al momento della morte di almeno 40 persone.(Res)