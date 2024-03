Difesa: 26 marzo audizione Cavo Dragone su missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 26 marzo, alle ore 13:30, presso l'aula della commissione Difesa della Camera, le commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. Sullo stesso argomento, mercoledì 27, alle ore 14, presso l'aula della commissione Esteri della Camera, le commissioni riunite Esteri e Difesa svolgono l'audizione di Martina Pignatti, direttrice dell'associazione "Un ponte per". Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)